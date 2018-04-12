У Миколаєві облрада не змогла забрати у російської мови статус регіональної

Депутати Миколаївської обласної ради залишили російській мові статус регіональної – для скасування цього рішення не вистачило голосів.

Про це повідомляє 12 квітня "Укрінформ".

На сесію обласної ради в четвер було винесено проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року №4, яким російська мова отримала статус регіональної в Миколаївській області.

"За це питання проголосували 23 депутати замість 33 необхідних. Отож рішення не прийнято", – сказала голова облради Вікторія Москаленко.

19 депутатів, присутніх на сесії, взагалі не голосували.

Мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Верховною Радою в липні 2012 року. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Він набув чинності 10 серпня 2012 року. Після цього підтримку мовному закону висловили в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Харківській та Миколаївській.

Крім того, російську мову підтримали в 9 містах: Ізмаїлі, Одесі, Севастополі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, в Ялті, Луганську та в Красному Лучі.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовного населення в Криму".

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

В березні 2014 року Росія, користуючись формальним приводом "захисту російськомовного населення", за допомогою військових незаконно анексувала півострів Крим.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон "Про засади державної мовної політики" неконституційним.