В Николаеве облсовет не смог забрать у русского языка статус регионального

Депутаты Николаевского областного совета оставили русскому языку статус регионального - для отмены этого решения не хватило голосов.



Об этом сообщает 12 апреля "Укринформ".



На сессию областного совета в четверг был вынесен проект решения об отмене решения облсовета от 7 сентября 2012 года №4, которым русский язык получил статус регионального в Николаевской области.



"За этот вопрос проголосовали 23 депутата вместо 33 необходимых. Поэтому решение не принято", - сказала председатель облсовета Виктория Москаленко.



19 депутатов, присутствующих на сессии, вообще не голосовали.

Языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Он вступил в силу 10 августа 2012 года.

После этого поддержку языковому закону высказали в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.



Кроме того, русский язык поддержали в 9 городах: Измаиле, Одессе, Севастополе, Харькове, Николаеве, Херсоне, в Ялте, Луганске и в Красном Луче.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В марте 2014 Россия, пользуясь формальным предлогом "защиты русскоязычного населения", с помощью военных незаконно аннексировала полуостров Крым.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным.