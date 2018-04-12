Інтерпол у Франції затримав організатора "тітушок", який керував Крисіним

У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.

Про це "Українській правді" повідомив глава МВС Арсен Аваков.

За його словами, МВС отримало офіційне підтвердження затримання Саркісяна у Франції.

Армен Саркісян був затриманий на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обраний запобіжний захід - особисте зобов'язання виконувати усі судові приписи до 19 травня. До цього часу ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.

Аваков нагадав, що українські слідчі вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Нещодавно заарештований Юрій Крисін був його "підшефним".

"Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Правда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше за вірменський", - розповів Аваков.

Щодо Саркісяна є й інші кримінальні епізоди, зокрема щодо організації вибухів та інших злочинів.

У лютому 2015 року правоохоронці встановили особи керівників злочинних груп, які вербували "тітушок" для боротьби з активістами Євромайдану, серед них був Армен Саркісян, який координував групи "тітушок".

Саркісяна вважають близьким до колишнього нардепа Юрія Іванющенка.

Після Майдану Саркісян втік з України і переховувався у Росії.