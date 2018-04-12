Трамп заявив, що ухвалить рішення по Сирії "досить скоро"

У розмові із журналістами президент США Дональд Трамп запевнив, що США "досить скоро" приймуть рішення по Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що у четвер, 12 квітня він проводив наради. Під час них він погрожував ракетними ударами у відповідь на ймовірну газову атаку у Сирії і заявив, що очікує прийняття рішень "досить скоро".

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії. Однак пізніше він заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.