Трамп заявил, что примет решение по Сирии "достаточно скоро"

В разговоре с журналистами президент США Дональд Трамп заверил, что США "довольно скоро" примут решение по Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что в четверг, 12 апреля он проводил совещания. Во время них он угрожал ракетными ударами в ответ на возможную газовую атаку в Сирии и заявил, что ожидает принятия решений "достаточно скоро".

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, однако позже он заявил, что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

.