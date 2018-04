Трамп уже каже, що не обіцяв швидкого удару по Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.

"Ніколи не говорив, коли відбудеться атака на Сирію. Можливо, дуже скоро або не скоро взагалі!", – написав він у Twitter.

"У будь-якому випадку, Сполучені Штати під керівництвом моєї адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від ІДІЛ. Де наше "Спасибі, Америко"?"

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”