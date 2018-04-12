Трамп уже каже, що не обіцяв швидкого удару по Сирії

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Четвер, 12 квітня 2018, 14:04

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.   

"Ніколи не говорив, коли відбудеться атака на Сирію. Можливо, дуже скоро або не скоро взагалі!", – написав він у Twitter.

"У будь-якому випадку, Сполучені Штати під керівництвом моєї адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від ІДІЛ. Де наше "Спасибі, Америко"?"

У лютому сили уряду Башара Асада, з яким борються США і якого підтримує РФ, почали масштабний наступ на позиції повстанців у Східній Гуті.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Загалом, за даними ООН, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети (в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

Олена Рощенко, УП
Теми: Сирія США Трамп
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