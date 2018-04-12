Трамп уже каже, що не обіцяв швидкого удару по Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.

"Ніколи не говорив, коли відбудеться атака на Сирію. Можливо, дуже скоро або не скоро взагалі!", – написав він у Twitter.

"У будь-якому випадку, Сполучені Штати під керівництвом моєї адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від ІДІЛ. Де наше "Спасибі, Америко"?"

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

У лютому сили уряду Башара Асада, з яким борються США і якого підтримує РФ, почали масштабний наступ на позиції повстанців у Східній Гуті.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети (в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєння хлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.