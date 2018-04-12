"Схеми" розповіли про таємну зустріч Коломойського, Боголюбова і Ложкіна

Український олігарх Ігор Коломойський зустрівся разом із його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим і одним із найближчих соратників Петра Порошенка Борисом Ложкіним у Женеві 26 березня.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

"Олігархи спілкуються з людиною з найближчого оточення президента Порошенка понад дві години, а потім утрьох виходять із ресторану. Без жодної охорони Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Борис Ложкін прогулюються уздовж Женевського озера", - пишуть журналісти.

Вони намагалися спитати, про що говорили на зустрічі у Ложкіна особисто, зустрівши його біля офісу.

Однак він не захотів з ними спілкуватися. Пізніше його прес-секретар надіслала письмову відповідь.

"Борис Ложкін не веде та не може вести жодних переговорів від імені президента Петра Порошенка, оскільки вже майже два роки не займає посад в Адміністрації президента, а також не є його радником чи представником.

Після завершення роботи в Адміністрації президента Борис Ложкін повернувся до приватного бізнесу - це послідовна позиція пана Ложкіна, яку він озвучив у момент вступу на посаду Глави АПУ, та якої зрештою дотримався. Борис Ложкін не займається та не планує займатися політикою. Наразі усі зустрічі, які він проводить, є приватними, та стосуються виключно самого пана Ложкіна, його бізнесу або особистого життя", – йдеться у письмовій відповіді від Бориса Ложкіна.

Водночас сам Коломойський вже понад вісім місяців не відвідує Україну. Як пояснюють у "Схемах", у Женеві він облаштувався ще на початку двотисячних – в тому числі на випадок погіршення відносин із владою.

За словами Коломойського у березні під час зустрічі Борис Ложкін приїжджав до Геннадія Боголюбова.

"Вони – давні друзі. Крім того, були партнерами. У них є що обговорювати та про що розмовляти.. Я приєднався до них, коли вони пішли вечеряти. Звичайно, говорили про українські реалії, про політику говорили, про перспективи, про те, що Петро Олексійович ніколи не буде президентом більше. Розповідав, як тікають всі від Петра Олексійовича Порошенка, як вже думають, як від нього якнайшвидше заховатися, якби не залишитися на цьому кораблі і не врізатися у цей айсберг", - сказав Коломойський.

За його словами, це була зустріч "українців, що мешкають у Женеві, з людиною, яка приїхала з "Великої землі" – маючи на увазі Бориса Ложкіна.

"Так, (з людиною – ред.) з оточення президента Порошенка, але яке вже не є найближчим оточенням президента Порошенка. І, по-моєму, намагається дистанціюватися від цього оточення", – стверджує Коломойський.

"Намагаються (вести перемовини зі мною – ред.), але ми залишимо це за дужками сьогоднішнього інтерв'ю", – додав олігарх.

Крім того "Схеми" надіслали запит президенту із запитанням – чи уповноважував він Бориса Ложкіна проводити перемовини від його імені. Однак відповіді на момент публікації журналісти не отримали.

"Але той факт, що саме представник оточення президента приїхав до Женеви на зустріч, а не навпаки, може свідчити про те, що чинна влада зацікавлена у домовленностях із Коломойським не менше, аніж Коломойський зацікавлений у збереженні власних активів та особистої недоторканності", - припускають у програмі.