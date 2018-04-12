"Схемы" рассказали о тайной встрече Коломойского, Боголюбова и Ложкина

Украинский олигарх Игорь Коломойский встретился вместе с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым и одним из ближайших соратников Петра Порошенко Борисом Ложкиным в Женеве 26 марта.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

"Олигархи общаются с человеком из ближайшего окружения президента Порошенко более двух часов, а затем втроем выходят из ресторана. Без всякой охраны Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Борис Ложкин прогуливаются вдоль Женевского озера", - пишут журналисты.

Они пытались спросить, о чем говорили на встрече у Ложкина лично, встретив его у офиса.

Однако он не захотел с ними общаться. Позже его пресс-секретарь направил письменный ответ.

"Борис Ложкин не ведет и не может вести никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником или представителем.

После завершения работы в администрации президента Борис Ложкин вернулся к частному бизнесу - это последовательная позиция господина Ложкина, которую он озвучил в момент вступления в должность Главы АПУ, и которой в конце концов сдержал. Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой. Сейчас все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни", - говорится в письменном ответе от имени Бориса Ложкина.

В то же время сам Коломойский уже более восьми месяцев не посещает Украину. Как объясняют в "Схемах", в Женеве он обосновался еще в начале двухтысячных - в том числе на случай ухудшения отношений с властью.

По словам Коломойского в марте во время встречи Борис Ложкин приезжал к Геннадию Боголюбову.

"Они - давние друзья. Кроме того, были партнерами. В них есть что обсуждать и о чем говорить .. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него как можно быстрее спрятаться, если бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", - сказал Коломойский.

По его словам, это была встреча "украинцев, проживающих в Женеве, с человеком, который приехал с "Большой земли", - имея в виду Бориса Ложкина.

"Да, (с человеком - ред.) из окружения президента Порошенко, но которое уже не является ближайшим окружением президента Порошенко. И, по-моему, пытается дистанцироваться от этого окружения", - утверждает Коломойский.

"Пытаются (вести переговоры со мной - ред.), но мы оставим это за скобками сегодняшнего интервью", - добавил олигарх.

Кроме того "Схемы" прислали запрос президенту с вопросом - уполномочивал ли он Бориса Ложкина проводить переговоры от его имени. Однако ответа на момент публикации журналисты не получили.

"Но тот факт, что именно представитель окружения президента приехал в Женеву на встречу, а не наоборот, может свидетельствовать о том, что действующая власть заинтересована в договоренностях с Коломойским не меньше, чем Коломойский заинтересован в сохранении собственных активов и личной неприкосновенности", - предполагают в программе.