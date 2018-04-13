США мають докази застосування хімічної зброї в Думі - ЗМІ
Американські спецслужби отримали докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в розвідці.
За інформацією видання, спецслужби отримали зразки крові та сечі потерпілих.
Їх аналізи показали позитивний результат на бойові отруйні речовини - хлорний газ і неназвану нервово-паралітичну речовину.
Зазначається, що зразки були зібрані американською розвідкою і спецслужбами союзників через госпіталі на місці події.
Джерела повідомили, що вони "впевнені" в розвідданих, але не на 100%.
США не ідентифікували нервово-паралітичний газ зарин, але підкреслили, що режим Башара Асада використовував суміш хлору і зарину кілька разів за роки війни в Сирії.
За інформацією NBC News, тепер США впевнені, що сирійський уряд стоїть за нападом у Думі.
Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.
Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми.
Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.
Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.
Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії. Однак пізніше він заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.