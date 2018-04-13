США мають докази застосування хімічної зброї в Думі - ЗМІ

566 переглядів
П'ятниця, 13 квітня 2018, 01:32

Американські спецслужби отримали докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією видання, спецслужби отримали зразки крові та сечі потерпілих.

Їх аналізи показали позитивний результат на бойові отруйні речовини - хлорний газ і неназвану нервово-паралітичну речовину.

Зазначається, що зразки були зібрані американською розвідкою і спецслужбами союзників через госпіталі на місці події.

Джерела повідомили, що вони "впевнені" в розвідданих, але не на 100%.

США не ідентифікували нервово-паралітичний газ зарин, але підкреслили, що режим Башара Асада використовував суміш хлору і зарину кілька разів за роки війни в Сирії.

За інформацією NBC News, тепер США впевнені, що сирійський уряд стоїть за нападом у Думі.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми.

Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії. Однак пізніше він заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.   

Теми: Сирія США
powered by lun.ua
По темі
Постпред РФ при ООН: Головний пріоритет - запобігання війни через Сирію 13 квітня 2018, 00:20
Директор ЦРУ розповів про загибель "пари сотень росіян" у Сирії 12 квітня 2018, 21:20
Трамп заявив, що ухвалить рішення по Сирії "досить скоро" 12 квітня 2018, 20:49
Усі новини
Головні новини
США мають докази застосування хімічної зброї в Думі - ЗМІ
Помпео підтримав плани надати Україні летальну зброю
"Схеми" розповіли про таємну зустріч Коломойського, Боголюбова і Ложкіна
Цукерберга хочуть допитати в ЄС
Усі новини
Фото

40 шокуючих світлин про сувору реальність 90-х в Росії

київ

На Мечникова відкрився ресторан української кухні від власників The Burger