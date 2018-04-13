США имеют доказательства применения химического оружия в Думе - СМИ

Американские спецслужбы получили доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в разведке.

По информации издания, спецслужбы получили образцы крови и мочи пострадавших.

Их анализы показали положительный результат на боевые отравляющие вещества - хлорный газ и неназванное нервно-паралитическое вещество.

Отмечается, что образцы были собраны американской разведкой и спецслужбами союзников через госпитали на месте происшествия.

Источники сообщили, что они "уверены" в разведданных, но не на 100%.

США не идентифицировали нервно-паралитический газ зарин, но подчеркнули, что режим Башара Асада использовал смесь хлора и зарина несколько раз за годы войны в Сирии.

По информации NBC News, теперь США уверены, что сирийское правительство стоит за нападением в Думе.

заявил, что ожидает принятия решений "достаточно скоро".

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.

Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, однако позже он заявил, что не обещал быстро нанести удар по Сирии.