"Київміськбуд" вважає постріл по його будівлі нападом конкурентів

472 перегляди
П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:32

Компанія "Київміськбуд" розцінює інцидент з гранатометним пострілом по його будівлі як "прояв нечесної конкурентної боротьби".

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Там вважають, що таким чином була здійснена спроба дестабілізації роботи центрального відділу продажів компанії.

"Спроби дестабілізувати "Київміськбуд" безпосередньо пов’язані з бажанням порушити роботу холдингу, перетворивши його в пересічну будівельну організацію", - йдеться в повідомленні.

"Київміськбуд" каже, що звернувся до "компетентних органів" з проханням дати об’єктивну правову оцінку події.

Компанія запевнила, що зараз її робота здійснюється у звичайному режимі та інвесторам не варто хвилюватися – "подія жодним чином не вплине на виконання компанією своїх зобов’язань".

 
 
 

Як повідомлялося, цієї ночі в будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці (вулиця Омеляновича-Павленка, 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Пошкоджень зазнали піддашок над входом до відділу продажу "Київміськбуду" та балкон ресторана, що орендує приміщення у будівлі.

Подією займається поліція. Вона вже вилучила запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу.

Українська правда
Теми: Київміськбуд Київ надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
У будівлю "Київміськбуду" стріляли з гранатомета 13 квітня 2018, 02:57
У Кличка організують зустріч сторін конфлікту через будівництво на Святошино 10 вересня 2016, 01:12
Поліція вже говорить про чотирьох затриманих біля "Київміськбуду" 9 вересня 2016, 12:52
Усі новини
Головні новини
У зоні АТО загинув боєць 1986 року народження – штаб
Заступник генсека НАТО: вступ України до ЄС та Альянсу є реальною метою
Суд дозволив негайно заблокувати Telegram у Росії
РНБО продублює американські санкції наступного тижня – Турчинов
Усі новини
київ

На Хрещатику з'явилася міні-скульптурка у вигляді "Київського торта"

Фото

10 світлин NASA до Дня космонавтики