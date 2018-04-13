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"Київміськбуд" вважає постріл по його будівлі нападом конкурентів

П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:32

Компанія "Київміськбуд" розцінює інцидент з гранатометним пострілом по його будівлі як "прояв нечесної конкурентної боротьби".

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Там вважають, що таким чином була здійснена спроба дестабілізації роботи центрального відділу продажів компанії.

"Спроби дестабілізувати "Київміськбуд" безпосередньо пов’язані з бажанням порушити роботу холдингу, перетворивши його в пересічну будівельну організацію", - йдеться в повідомленні.

"Київміськбуд" каже, що звернувся до "компетентних органів" з проханням дати об’єктивну правову оцінку події.

Компанія запевнила, що зараз її робота здійснюється у звичайному режимі та інвесторам не варто хвилюватися – "подія жодним чином не вплине на виконання компанією своїх зобов’язань".

 
 
 

Як повідомлялося, цієї ночі в будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці (вулиця Омеляновича-Павленка, 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Пошкоджень зазнали піддашок над входом до відділу продажу "Київміськбуду" та балкон ресторана, що орендує приміщення у будівлі.

Подією займається поліція. Вона вже вилучила запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу.

Українська правда

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Теми: КиївміськбудКиївнадзвичайна подія
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