"Киевгорстрой" считает выстрел по его зданию нападением конкурентов

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Пятница, 13 апреля 2018, 12:32

Компания "Киевгорстрой" расценивает инцидент с гранатометным выстрелом по его зданию как "проявление нечестной конкурентной борьбы".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Там считают, что таким образом была осуществлена попытка дестабилизации работы центрального отдела продаж компании.

"Попытки дестабилизировать "Киевгорстрой" непосредственно связаны с желанием нарушить работу холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию", - говорится в сообщении.

"Киевгорстрой" говорит, что обратился в "компетентные органы" с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшему.

Компания заверила, что сейчас ее работа осуществляется в обычном режиме и инвесторам не стоит волноваться - "событие никак не повлияет на выполнение компанией своих обязательств".

Как сообщалось, этой ночью в здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы (улица Омельяновича-Павленко, 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Повреждения получили козырек над входом в отдел продаж "Киевгорстроя" и балкон ресторана, который арендует помещение в здании.

Происшествием занимается полиция. Она уже изъяла запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела.

Украинская правда
Темы: Киевгорстрой Киев чрезвычайное происшествие
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