"Киевгорстрой" считает выстрел по его зданию нападением конкурентов
Компания "Киевгорстрой" расценивает инцидент с гранатометным выстрелом по его зданию как "проявление нечестной конкурентной борьбы".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Там считают, что таким образом была осуществлена попытка дестабилизации работы центрального отдела продаж компании.
"Попытки дестабилизировать "Киевгорстрой" непосредственно связаны с желанием нарушить работу холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию", - говорится в сообщении.
"Киевгорстрой" говорит, что обратился в "компетентные органы" с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшему.
Компания заверила, что сейчас ее работа осуществляется в обычном режиме и инвесторам не стоит волноваться - "событие никак не повлияет на выполнение компанией своих обязательств".
Как сообщалось, этой ночью в здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы (улица Омельяновича-Павленко, 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
Повреждения получили козырек над входом в отдел продаж "Киевгорстроя" и балкон ресторана, который арендует помещение в здании.
Происшествием занимается полиция. Она уже изъяла запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела.