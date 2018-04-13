Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Киевгорстрой" считает выстрел по его зданию нападением конкурентов

Пятница, 13 апреля 2018, 12:32

Компания "Киевгорстрой" расценивает инцидент с гранатометным выстрелом по его зданию как "проявление нечестной конкурентной борьбы".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Там считают, что таким образом была осуществлена попытка дестабилизации работы центрального отдела продаж компании.

"Попытки дестабилизировать "Киевгорстрой" непосредственно связаны с желанием нарушить работу холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию", - говорится в сообщении.

"Киевгорстрой" говорит, что обратился в "компетентные органы" с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшему.

Компания заверила, что сейчас ее работа осуществляется в обычном режиме и инвесторам не стоит волноваться - "событие никак не повлияет на выполнение компанией своих обязательств".

 
 
 

Как сообщалось, этой ночью в здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы (улица Омельяновича-Павленко, 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Повреждения получили козырек над входом в отдел продаж "Киевгорстроя" и балкон ресторана, который арендует помещение в здании.

Происшествием занимается полиция. Она уже изъяла запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевгорстройКиевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киевгорстрой
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ
Что происходит со стройками Укрбуда и могут ли они остановиться? 
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: