Гройсман не буде приєднуватися до жодної політсили

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не має наміру приєднуватися до жодної політичної сили.

Про це він розповів в ефірі "112 Україна", відповідаючи на питання журналіста.

"Я не планую приєднуватися до жодної політичної сили. Я вам сказав, що не є членом жодної політичної партії і в мої плани, на сьогоднішній день, це не входить", - сказав він.

Відповідаючи на питання, він зазначив, що не допустить тиску на себе з боку жодної політичної сили, в тому числі з коаліції, і дотримується власних принципів.

В контексті спекуляцій навколо передвиборчого марафону Гройсман заявив, що основним фактором свідомого виборця є підвищення рівня соціального життя, в рамках цього пропонується підвищити рівень мінімальної заробітної плати до 10 тисяч гривень.

В лютому Гройсман заявив, що планує брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року.

Раніше, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка".

Про стосунки Гройсмана і президента читайте в матеріалі: ПАПа-одинак. Як Порошенко позбувається наступників