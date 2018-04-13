Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле

Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен присоединяться ни к одной политической силе.

Об этом он рассказал в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос журналиста.

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - сказал он.

Отвечая на вопрос, он отметил, что не допустит давления на себя со стороны какой-либо политической силы, в том числе из коалиции, и придерживается собственных принципов.

В контексте спекуляций вокруг предвыборного марафона Гройсман заявил, что основным фактором сознательного избирателя является повышение уровня социальной жизни, в рамках этого предлагается повысить уровень минимальной заработной платы до 10 тысяч гривен.

В феврале Гройсман заявил, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года.

Ранее, на парламентских выборах 2014 Гройсман прошел в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

Об отношениях Гройсмана и президента читайте в материале: Папа-одиночка. Как Порошенко избавляется от преемников