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В Одесі загасили пожежу в ресторані, яка спалахнула ще вранці

П'ятниця, 13 квітня 2018, 17:28

Вогнеборці ліквідували пожежу в ресторані "Пісок", що розташований на одному з пляжів у Київському районі Одеси.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятівників, полум'я вдалося подолати о 13:06.

"Внаслідок пожежі кафе на площі 500 кв. м знищено повністю та частково пошкоджено рятувальну станцію", - розповідають у ДСНС.

 

Повідомляється, що загиблих та постраждалих внаслідок події немає, а причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

 

Як повідомлялося, у п'ятницю між 10 та 11 годинами на одеському пляжі в районі 13-ї станції Великого Фонтану загорівся ресторан "Пісок".

Одна з рятувальних машин ДСНС так поспішала на пожежу, що зіткнулася з іншим авто і перекинулася.

Українська правда
Теми: Одесапожежанадзвичайна подія
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