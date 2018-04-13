В Одессе потушили пожар в ресторане, который вспыхнул еще утром

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Пятница, 13 апреля 2018, 17:28

Пожарные ликвидировали пожар в ресторане "Песок", который расположен на одном из пляжей в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пламя удалось одолеть в 13:06.

"В результате пожара кафе на площади 500 кв. м уничтожено полностью и частично повреждена спасательную станцию", - рассказывают в ГСЧС.

 

Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, а причина пожара устанавливается.

 

Как сообщалось, в пятницу между 10 и 11 часами на одесском пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан "Песок".

Одна из спасательных машин ГСЧС так спешила на пожар, что столкнулась с другим авто и перевернулась.

Украинская правда
Темы: Одесса пожар чрезвычайное происшествие
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