Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе потушили пожар в ресторане, который вспыхнул еще утром

Пятница, 13 апреля 2018, 17:28

Пожарные ликвидировали пожар в ресторане "Песок", который расположен на одном из пляжей в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пламя удалось одолеть в 13:06.

"В результате пожара кафе на площади 500 кв. м уничтожено полностью и частично повреждена спасательную станцию", - рассказывают в ГСЧС.

 

Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, а причина пожара устанавливается.

 

Как сообщалось, в пятницу между 10 и 11 часами на одесском пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан "Песок".

Одна из спасательных машин ГСЧС так спешила на пожар, что столкнулась с другим авто и перевернулась.

Украинская правда
Темы: Одессапожарчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Одесса
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: