Порошенко пояснив, що допоможе призупинити частину договору про дружбу з РФ

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 19:55

Президент Петро Порошенко розповів, що юридичні підстави для призупинення окремих статей Договору про дружбу з Росією стали можливими завдяки визнанню російської агресії проти України як в національних, так і міжнародних правових документах.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам "Прямому", "Інтеру" і "СТБ".

"Треба бути абсолютно компетентним і професійним. Юридично країна повинна мати підстави, відповідно до 51 статті Статуту ООН, щодо призупинення цих статей і, в першу чергу це стосується якщо країна є об’єктом агресії і зупиняє їх в рамках забезпечення прав на національну оборону", - зазначив президент.

У відповідь на критику щодо того, чому цього не робилося раніше, він відповів, що у 2014 - 2016 роках у міжнародних документах не було загальновизнаного терміну "російська агресія".

"Всі сором’язливо казали: друзі – це конфлікт на Сході України, громадянська війна чи щось інше", - додав Порошенко.

Він пояснив, що після прийняття Закону про реінтеграцію Донбасу, увійшов офіційний термін "російська агресія".

"У зв’язку з агресією Україна має право призупинити і норму щодо стратегічного партнерства, і норму щодо військової співпраці, норму щодо військово-технічно співпраці і багато інших норм, які на сьогоднішній день не є в інтересах України. Але твердо залишаються норми про суверенітет, територіальну цілісність, і незалежність України, про міжнародно визнані кордони, які зафіксовані в цьому договорі", - наголосив президент.

За його твердженнями, "те, що сьогодні обов’язково працює на нас (в інтересах України – ред.), воно залишиться".

Раніше Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією, яка вже 4 роки здійснює військову агресію проти України, та вийти з усіх статутних органів СНД.

Українська правда
Теми: Порошенко Росія
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