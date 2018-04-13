Порошенко объяснил, что поможет приостановить часть договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко рассказал, что юридические основания для приостановления отдельных статей Договора о дружбе с Россией стали возможными благодаря признанию российской агрессии против Украины как в национальных, так и международных правовых документах.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам "Прямому", "Интеру" и "СТБ".

"Надо быть абсолютно компетентным и профессиональным. Юридически страна должна иметь основания, в соответствии с 51 статьей Устава ООН, о приостановлении этих статей и, в первую очередь это касается если страна является объектом агрессии и останавливает их в рамках обеспечения прав на национальную оборону" , - отметил президент.

В ответ на критику относительно того, почему этого не делалось раньше, он ответил, что в 2014 - 2016 годах в международных документах не было общепризнанного термина "российская агрессия".

"Все стыдливо говорили: друзья - это конфликт на Востоке Украины, гражданская война или что-то другое", - добавил Порошенко.

Он пояснил, что после принятия Закона о реинтеграции Донбасса, вошел официальный термин "российская агрессия".

"В связи с агрессией Украина имеет право приостановить и норму о стратегическом партнерстве, и норму о военном сотрудничестве, норму о военно-техническом сотрудничестве и многие другие нормы, которые на сегодняшний день не в интересах Украины. Но твердо остаются нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, о международно признанных границах, которые зафиксированы в этом договоре", - подчеркнул президент.

По его утверждениям, "то, что сегодня обязательно работает на нас (в интересах Украины - ред.), оно останется".

Ранее Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией, которая уже 4 годаосуществляет военную агрессию против Украины, и выйти из всех уставных органов СНГ.