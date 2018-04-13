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У Раду внесли законопроект про посилення покарання за порушення на виборах

П'ятниця, 13 квітня 2018, 20:42

У Верховній раді зареєстрували проект закону щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціатор законопроекту – прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Текст законопроекту ще не опублікували.

Зазначається, що 13 квітня Рада одержала законопроект та передала його керівництву.

11 квітня на засіданні Кабінету міністрів підтримали запропоновані МВС зміни до законодавства, в яких пропонується посилити відповідальність за порушення виборчого права.

Законопроектом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів.

Пропонують позбавляти волі до 2 років за такими статтями КК: ч .1 ст 158-1 – незаконне використання, вкидання бюлетенів; ч. 1 ст. 159 – порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем; ч 1. ст. 160 – отримання виборцем неправомірної вигоди, пов’язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права тощо.

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документацію пропонують позбавляти волі до 6 років.

Українська правда
Теми: Верховна РадаГройсманзаконодавствовибори
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