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В Раду внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушения на выборах

Пятница, 13 апреля 2018, 20:42

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициатор законопроекта - премьер-министр Владимир Гройсман. Текст законопроекта еще не опубликовали.

Отмечается, что 13 апреля Рада получила законопроект и передала его руководству.

11 апреля на заседании Кабинета министров поддержали предложенные МВД изменения в законодательство, в которых предлагается усилить ответственность за нарушение избирательного права.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов.

Предлагают лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 – незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаГройсманзаконодательствовиборы
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