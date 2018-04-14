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Генсек НАТО підтримав удари по хімічних об'єктах в Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 06:52

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив із заявою про підтримку ракетних ударів по пов'язаних з виробництвом хімічної зброї об'єктах в Сирії.

Заява опублікована на сайті організації.

"Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією щодо об'єктів, пов'язаних з хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму щодо подальших хіматак проти населення Сирії", - йдеться в заяві.

"НАТО вважає використання хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці і вважає за необхідне захистити Конвенцію про хімічну зброю. Це вимагає колективного та ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства", - підкреслив Столтенберг.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб США, Франція і Великобританія завдали військові удари по зв'язаних з виробництвом хімічної зброї об'єктів.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозефа Данфорда повітряні удари зруйнували важливу інфраструктуру на трьох об'єктах, пов'язаних з програмою хімічної зброї сирійського режиму.

Теми: СиріяНАТО
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