Генсек НАТО поддержал удары по химическим объектам в Сирии

674 просмотра
Суббота, 14 апреля 2018, 06:52

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о поддержке ракетных ударов связанным с производством химического оружия объектам в Сирии.

Заявление опубликовано на сайте организации.

"Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по дальнейшим химатакам на население Сирии", — говорится в заявлении.

"НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химоружия объектам.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.

Темы: Сирия НАТО
powered by lun.ua
По теме
В МИД России отреагировали на удары по Сирии 14 апреля 2018, 07:14
США, Британия и Франция нанесли удары по связанным с химическим оружием объектам в Сирии 14 апреля 2018, 04:37
Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне 14 апреля 2018, 01:58
Все новости
Главные новости
США, Британия и Франция нанесли удары по связанным с химическим оружием объектам в Сирии
Боевики затапливают радиоактивную шахту на Донбассе. США призвали к ответственности
Россия не сдержала обязательства по уничтожению химоружия в Сирии - поспред США в ООН
"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке
Все новости
исследование

Ученые научились предугадывать поведение собаки

Фотопроект

14 лучших подводных фотографий