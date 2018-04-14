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Генсек НАТО поддержал удары по химическим объектам в Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 06:52

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о поддержке ракетных ударов связанным с производством химического оружия объектам в Сирии.

Заявление опубликовано на сайте организации.

"Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по дальнейшим химатакам на население Сирии", — говорится в заявлении.

"НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химоружия объектам.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.

Темы: СирияНАТО
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