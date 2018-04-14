У Міноборони РФ розказали, чому їх ППО не збила жодної ракети в Сирії

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Субота, 14 квітня 2018, 08:03

Жодна з крилатих ракет, які запустили США і їх союзники, не потрапила в зону відповідальності сил протиповітряної оборони угруповання РФ в Сирії.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, передає Інтерфакс.

"Жодна з випущених США і їх союзниками крилатих ракет в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі і Хмеймімі, не входила", - сказано в повідомленні.

Російська військова операція в Сирії проводиться з 30 вересня 2015 року. Російські літаки і вертольоти, базуються на аеродромі Хмеймім. У Росії також є військово-морська база в Тартусі.

Офіційно повідомлялося, що два дивізіони системи ППО великої дальності С-400 "Тріумф" прикривають російські бази в Хмеймімі і Тартусі.

Також повідомлялося, що російські об'єкти в Сирії прикриті зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С1".

На постійній основі в Середземному морі діє російська ескадра. В її складі є кораблі, оснащені крилатими ракетами великої дальності "Калібр".

При цьому, як повідомлялося, напередодні удару коаліції на чолі з США, російські військові кораблі покинули сирійський порт Тартус.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб США, Франція і Великобританія завдали військові удари по пов'язаних з виробництвом хімічної зброї об'єктах.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозефа Данфорда повітряні удари зруйнували важливу інфраструктуру на трьох об'єктах, пов'язаних з програмою хімічної зброї сирійського режиму, розташованих під столицею Дамаском і неподалік Хомса.

Теми: Сирія Росія США Велика Британія Франція
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