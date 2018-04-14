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В Минобороны РФ рассказали, почему их ПВО не сбила ни одной ракеты в Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 08:03

Ни одна из крылатых ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны группировки РФ в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает Интерфакс.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", - сказано в сообщении.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базируются на аэродроме Хмеймим. У России также есть военно-морская база в Тартусе.

Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".

На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

При этом, как сообщалось, накануне удара коалиции во главе с США, российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химоружия объектам.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима, расположенных под столицей Дамаском и около Хомса.

Темы: СирияРосcияСШАВеликобританияФранция
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