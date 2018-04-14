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В РФ похвалилися: Сирія перехопила ракети, випущені по військовому аеродрому

Субота, 14 квітня 2018, 10:02

Сили протиповітряної оборони Сирії перехопили усі 12 крилатих ракет, які було випущено по військовому аеродрому Думейр під Дамаском.

Про це 14 квітня заявили у Міноборони РФ, пише Інтерфакс.

Раніше там заявили, що в ході удару США, Британії та Франції по цілях у Сирії було випущено понад 100 ракет, "більшість з яких вдалося перехопити".

"Сирійський військовий аеродром Думейр, дислокований на сході від Дамаска, було атаковано 12 крилатими ракетами. Засобами ППО збройних сил Сирії усі крилаті ракети було перехоплено", - заявили в Міноборони РФ.

При цьому для відбиття удару було задіяно "сирійські засоби ППО С-125, С-200, "Бук" і "Квадрат", які було вироблено понад 30 років тому в СРСР", заявили у Міноборони РФ.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Теми: СиріяРосія
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