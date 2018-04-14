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В РФ похвастали: Сирия перехватила ракеты, выпущенные по военному аэродрому

Суббота, 14 апреля 2018, 10:02

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены по военному аэродрому Думейр под Дамаском.

Об этом 14 апреля заявили в Минобороны РФ, пишет Интерфакс

Ранее там заявили, что в ходе удара США, Британии и Франции по целям в Сирии было выпущено более 100 ракет, "большинство из которых удалось перехватить".

"Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от Дамаска, был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО вооруженных сил Сирии все крылатые ракеты были перехвачены", - заявили в Минобороны РФ.

При этом в отражении удара "были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", которые были произведены более 30 лет назад в СССР", заявили в Минобороны РФ. 

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Аагентство Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщало, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

Темы: СирияРосcия
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