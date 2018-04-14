Прем’єр Британії: удари по Сирії були правильними і законними

Ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила 14 квітня на прес-конференції в Лондоні, повідомляє ВВС.

За словами Мей, ніяка інша група, крім сирійського уряду, не могла здійснити атаку з використанням хімічної зброї у м.Дума минулого тижня.

"Ми знаємо, що у сирійського режиму є огидний рекорд застосування хімічної зброї проти власних людей", - сказала вона.

Мей зазначила, що схвалила "цілеспрямовані та скоординовані удари, спрямовані на погіршення здатності Сирії до використання хімічної зброї".

"Значна кількість інформації, включаючи розвідувальну, свідчить про те, що сирійський режим несе відповідальність за цю атаку (в Думі, - ред.). Надійні розвідувальні дані вказують на те, що сирійські урядовці координували використання хлору в Думі", - додала Мей.

В ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Європейська правда