Премьер Британии: Удары по Сирии были правильными и законными

Ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства.

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила 14 апреля на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ВВС.

По словам Мэй заявила, что никакая другая группа, кроме сирийского правительства, не могла осуществить атаку с использованием химического оружия в городе Дума на прошлой неделе.

"Мы знаем, что у сирийского режима есть отвратительный рекорд применения химического оружия против собственных людей", - сказала она.

Мэй отметила, что одобрила "целенаправленные и скоординированные удары, направленные на ухудшение способности Сирии к использованию химического оружия".

"Значительное количество информации, включая разведывательную, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку (в Думе, - ред.). Надежные разведывательные данные указывают на то, что сирийские чиновники координировали использования хлора в Думе", - добавила Мэй.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

Европейская правда