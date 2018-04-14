У Міноборони Франції показали відео удару по Сирії

Глава Міноборони Франції Флоранс Парлі опублікувала відео удару США і союзників, у т.ч. і Франції, по сирійському передмістю Хомса в ніч на 14 квітня.

Відео глава МО Франції розмістила у своєму мікроблозі у Твіттері.

"Запуск військово-морської крилатої ракети з одного з наших фрегатів з Середземного моря. Мета - місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом", - зазначила вона. За словами Парлі, усі французькі літаки, задіяні у місії - Rafale, Mirage та AWACS - здійснили безпечну посадку після її завершення.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

Також Парлі висловила вдячність колегам з США і Великобританії - "американським і британським союзникам, з якими я говорила регулярно на цьому тижні, щоб завершити цю операцію", а також військовослужбовцям, "які дозволили забезпечити її чітке виконання".

У свою чергу ВВС оприлюднило відео, як для виконання місії у Сирії з авіабази на Кіпрі злітають британські винищувачі.

Також ВВС оприлюднило відео нічного обстрілу союзниками цілей у Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.