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У Міноборони Франції показали відео удару по Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 12:14
У Міноборони Франції показали відео удару по Сирії

Глава Міноборони Франції Флоранс Парлі опублікувала відео удару США і союзників, у т.ч. і Франції, по сирійському передмістю Хомса в ніч на 14 квітня.

Відео глава МО Франції розмістила у своєму мікроблозі у Твіттері.

"Запуск військово-морської крилатої ракети з одного з наших фрегатів з Середземного моря. Мета - місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом", - зазначила вона. За словами Парлі, усі французькі літаки, задіяні у місії - Rafale, Mirage та AWACS - здійснили безпечну посадку після її завершення.  

Також Парлі висловила вдячність колегам з США і Великобританії - "американським і британським союзникам, з якими я говорила регулярно на цьому тижні, щоб завершити цю операцію", а також військовослужбовцям, "які дозволили забезпечити її чітке виконання". 

У свою чергу ВВС оприлюднило відео, як для виконання місії у Сирії з авіабази на Кіпрі злітають британські винищувачі. 

Також ВВС оприлюднило відео нічного обстрілу союзниками цілей у Сирії. 

 

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.  

 

Українська правда
Теми: СиріяФранція
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