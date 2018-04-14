В Минобороны Франции показали видео удара по Сирии

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Суббота, 14 апреля 2018, 12:14

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли опубликовала видео удара США и союзников, в т.ч. и Франции, по сирийскому пригороду Хомса в ночь на 14 апреля. 

Видео глава МО Франции разместила в своем микроблоге в Твиттере.

"Запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов из Средиземного моря. Цель - место производства химоружия сирийским режимом", - отметила она.  По словам Парли, все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - осуществили безопасную посадку после ее завершения.

Также Парли выразила признательность коллегам из США и Великобритании - "американским и британским союзникам, с которыми я говорила регулярно на этой неделе, чтобы эта операция была завершена", а также военнослужащим, "которые позволили обеспечить ее четкое выполнение".

Кроме того ВВС обнародовало видео, как для выполнения миссии в Сирии с авиабазы на Кипре вылетают британские истребители.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

 

Украинская правда
Темы: Сирия Франция
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