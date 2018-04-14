В Минобороны Франции показали видео удара по Сирии

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли опубликовала видео удара США и союзников, в т.ч. и Франции, по сирийскому пригороду Хомса в ночь на 14 апреля.

Видео глава МО Франции разместила в своем микроблоге в Твиттере.

"Запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов из Средиземного моря. Цель - место производства химоружия сирийским режимом", - отметила она. По словам Парли, все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - осуществили безопасную посадку после ее завершения.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

Также Парли выразила признательность коллегам из США и Великобритании - "американским и британским союзникам, с которыми я говорила регулярно на этой неделе, чтобы эта операция была завершена", а также военнослужащим, "которые позволили обеспечить ее четкое выполнение".

В свою очередь ВВС обнародовало видео, как для выполнения миссии в Сирии с авиабазы на Кипре вылетают британские истребители.

Также ВВС обнародовало видео ночного обстрела союзниками целей в Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц.