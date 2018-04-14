Столтенберг: усі країни-члени НАТО схвалили удар по Сирії

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Субота, 14 квітня 2018, 21:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі країни-члени Альянсу схвалили повітряні удари по об'єктах у Сирії з боку США, Великобританії та Франції.

Про це він сказав після позачергового засідання НАТО, повідомляє AP.

За словами Столтенберга, ракетні удари були направлені на те, щоб показати, що хімічна зброя не може бути використана безкарно.

Він зазначив, що троє союзників назвали це "дуже успішною акцією", що значно знизила спроможність сирійського президента Башара Асада знову розпочати хімічні атаки.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Українська правда
Теми: НАТО США Сирія
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