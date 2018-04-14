Столтенберг: все страны-члены НАТО одобрили удар по Сирии

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Суббота, 14 апреля 2018, 21:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса одобрили воздушные удары по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

Об этом он сказал после внеочередного заседания НАТО, сообщает AP.

По словам Столтенберга, ракетные удары были направлены на то, чтобы показать, что химическое оружие не может быть использовано безнаказанно.

Он отметил, что трое союзников назвали это "очень успешной акцией", значительно снизившей возможности сирийского президента Башара Асада снова начать химические атаки.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Украинская правда
Темы: НАТО США Сирия
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