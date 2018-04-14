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Україна готує санкції для компаній, що будують Керченський міст – Омелян

Субота, 14 квітня 2018, 21:59
Україна готує санкції для компаній, що будують Керченський міст – Омелян
Радіо Свобода

Міністерство інфраструктури України включає до списку санкцій всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії ТВ".

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список", - сказав він.

Однак стосовно самої техніки, за словами міністра, "питання інше".

"Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником", – сказав Омелян.

Як повідомлялося, російська влада планує у травні відкрити міст до анексованого Криму через Керченську протоку для легкового транспорту й пасажирських автобусів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримОмелян
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