Украина готовит санкции для компаний, строящих Керченский мост - Омелян

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Суббота, 14 апреля 2018, 21:59

Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии ТВ".

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список", - сказал он.

Однако относительно самой техники, по словам министра, "вопрос другой".

"Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал Омелян.

Как сообщалось, российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированный Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Темы: Крым Омелян
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