Наступного тижня уряд звітуватиме в парламенті – Кононенко

На наступний тиждень планується звіт уряду в парламенті.

Про це заявив перший заступник голови фракції БПП в парламенті Ігор Кононенко в ефірі каналу "112 Україна", повідомляє прес-служба БПП.

"Наскільки мені відомо – планується на наступний тиждень звіт уряду. Мабуть, у депутатів будуть якісь запитання. Парламент має право приймати ті чи інші рішення. Але спочатку потрібно дочекатися звіту", – сказав Кононенко.

Депутат також зауважив, що в уряді досі нема міністра охорони здоров’я, а Уляна Супрун є виконуючою обов'язки.

За словами Кононенка, позиція фракції БПП полягає в тому, що прем’єр-міністр має внести в парламент кандидатуру міністра, а депутати визначатися.