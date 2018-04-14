На следующей неделе правительство будет отчитываться в парламенте - Кононенко

На следующей неделе планируется отчет правительства в парламенте.

Об этом заявил первый зампредседателя фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко в эфире канала "112 Украина", сообщает пресс-служба БПП.

"Насколько мне известно - планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета", - сказал Кононенко.

Депутат также отметил, что в правительстве до сих пор нет министра здравоохранения, а Ульяна Супрун является исполняющей обязанности.

По словам Кононенко, позиция фракции БПП заключается в том, что премьер-министр должен внести в парламент кандидатуру министра, а депутаты определиться.