ЗМІ: На іранській військовій базі в Сирії пролунав вибух, є загиблі

На іранській військовій базі в Джабаль Азані на південь від Алеппо (Сирія) ввечері 14 квітня пролунав вибух.

Як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на сирійські ЗМІ, база була атакована невідомими літальними апаратами, а очевидці заявляють, що бачили вибухи.

Медіаресурси Хезболли спростували ці повідомлення і заявили, що вибух стався унаслідок детонації вибухових речовин на базі.

Водночас ізраїльське агентство "Вести" з посиланням на Sky News Arabia пише, що вибух став результатом атаки бойового винищувача або по базі була випущена ракета.

За даними агентства, вибух стався на великому військовому складі, який використовували для своїх цілей іранські військові. Повідомляється, що серед загиблих - кілька іранських офіцерів.

"Кілька днів тому повідомлялося, що сирійські та іранські військові, які знаходилися на цій базі, були евакуйовані через побоювання, що США можуть завдати удари по цьому району", - пише агентство.

У той же час CNN Turk повідомляє, що в результаті вибуху загинули щонайменше 20 осіб.

"На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні групи. У районі вибуху у небі були помічені літаки, однак їх приналежність невідома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.