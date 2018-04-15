Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: На іранській військовій базі в Сирії пролунав вибух, є загиблі

Неділя, 15 квітня 2018, 03:09

На іранській військовій базі в Джабаль Азані на південь від Алеппо (Сирія) ввечері 14 квітня пролунав вибух.

Як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на сирійські ЗМІ, база була атакована невідомими літальними апаратами, а очевидці заявляють, що бачили вибухи.

Медіаресурси Хезболли спростували ці повідомлення і заявили, що вибух стався унаслідок детонації вибухових речовин на базі.

Водночас ізраїльське агентство "Вести" з посиланням на Sky News Arabia пише, що вибух став результатом атаки бойового винищувача або по базі була випущена ракета.

За даними агентства, вибух стався на великому військовому складі, який використовували для своїх цілей іранські військові. Повідомляється, що серед загиблих - кілька іранських офіцерів.

"Кілька днів тому повідомлялося, що сирійські та іранські військові, які знаходилися на цій базі, були евакуйовані через побоювання, що США можуть завдати удари по цьому району", - пише агентство.

У той же час CNN Turk повідомляє, що в результаті вибуху загинули щонайменше 20 осіб.

"На місце події прибули машини швидкої допомоги і рятувальні групи. У районі вибуху у небі були помічені літаки, однак їх приналежність невідома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Теми: СиріяІранвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: