Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: На иранской военной базе в Сирии прогремел взрыв, есть погибшие

Воскресенье, 15 апреля 2018, 03:09

На иранской военной базе в Джабаль Азане к югу от Алеппо (Сирия) вечером 14 апреля прогремел взрыв.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на сирийские СМИ, база была атакована неизвестными летательными аппаратами, а очевидцы заявляют, что видели взрывы.

Медиаресурсы Хезболлы опровергли эти сообщения и заявили, что взрыв произошел вследствие детонации взрывчатых веществ на базе.

В то же время израильское агентство "Вести" со ссылкой на Sky News Arabia пишет, что взрыв стал результатом атаки боевого истребителя или по базе была выпущена ракета.

По данным агентства, взрыв произошел на большом военном складе, который использовали для своих целей иранские военные. Сообщается, что среди погибших - несколько иранских офицеров.

"Несколько дней назад сообщалось, что сирийские и иранские военные, находившиеся на этой базе, были эвакуированы из-за опасений, что США могут нанести удары по этому району", - пишет агентство.

CNN Turk сообщает, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

"На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные группы. В районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц. 

Темы: СирияИранвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сирия
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: