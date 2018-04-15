СМИ: На иранской военной базе в Сирии прогремел взрыв, есть погибшие

На иранской военной базе в Джабаль Азане к югу от Алеппо (Сирия) вечером 14 апреля прогремел взрыв.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на сирийские СМИ, база была атакована неизвестными летательными аппаратами, а очевидцы заявляют, что видели взрывы.

Медиаресурсы Хезболлы опровергли эти сообщения и заявили, что взрыв произошел вследствие детонации взрывчатых веществ на базе.

В то же время израильское агентство "Вести" со ссылкой на Sky News Arabia пишет, что взрыв стал результатом атаки боевого истребителя или по базе была выпущена ракета.

По данным агентства, взрыв произошел на большом военном складе, который использовали для своих целей иранские военные. Сообщается, что среди погибших - несколько иранских офицеров.

"Несколько дней назад сообщалось, что сирийские и иранские военные, находившиеся на этой базе, были эвакуированы из-за опасений, что США могут нанести удары по этому району", - пишет агентство.

CNN Turk сообщает, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

"На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные группы. В районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.