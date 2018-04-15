Аваков у США поговорить про гібридну війну з РФ та співпрацю з ФБР

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Неділя, 15 квітня 2018, 22:55

Ключовим питанням під час візиту глави МВС Арсена Авакова до США буде протидія російській гібридній війні. 

Про це Аваков заявив 15 квітня, у перший день робочого візиту до США, повідомляє прес-служба МВС. 

"Наш візит включатиме політичні питання і ті, що стосуються діяльності МВС. Ключове - протидія російській гібридній війні. Ми готові переймати досвід багатьох передових країн, але у питанні протидії гібридній війні Росії весь світ має вчитися у нас", - заявив глава МВС.

Аваков додав, що ще одним питанням є посилення співпраці із Федеральним бюро розслідувань у протидії організованій злочинності, зокрема російській та її вплив на процеси у світі.

"Це дуже важливо, зважаючи на події у Солсбері, хімічні атаки на мирне населення у Сирії та втручання у виборчі процеси та кіберзагрози", - зауважив він. 

Під час візиту плануються зустрічі щодо спільних дій між американськими та українськими правоохоронцями у боротьбі із організованою злочинністю.

Як зазначив  перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, оргзлочинність діє на території України під впливом Росії.

"Мета - дестабілізація ситуації на території України, для чого влада РФ використовує "злодіїв в законі" та інших злочинців, які їдуть з Росії до України", - заявив він. 

Теми: Аваков США Росія війна
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