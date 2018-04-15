Аваков в США поговорит о гибридной войне с РФ и сотрудничестве с ФБР

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 22:55

Ключевым вопросом в ходе визита главы МВД Арсена Авакова в США будет противодействие российской гибридной войне.

Об этом Аваков заявил 15 апреля в первый день рабочего визита в США, сообщает пресс-служба МВД.

"Наш визит будет включать политические вопросы и касающиеся деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", - заявил глава МВД.

Аваков добавил, что еще одним вопросом является усиление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии оргпреступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире.

"Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии, вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил он.

В ходе визита планируются встречи о совместных действиях между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе с оргпреступностью.

Как отметил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, оргпреступность действует на территории Украины под влиянием России.

"Цель - дестабилизация ситуации на территории Украины, для чего власти РФ используют "воров в законе" и  других преступников, которые едут из России в Украину", - заявил он.

Темы: Аваков США Росcия война
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