Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков в США поговорит о гибридной войне с РФ и сотрудничестве с ФБР

Воскресенье, 15 апреля 2018, 22:55

Ключевым вопросом в ходе визита главы МВД Арсена Авакова в США будет противодействие российской гибридной войне.

Об этом Аваков заявил 15 апреля в первый день рабочего визита в США, сообщает пресс-служба МВД.

"Наш визит будет включать политические вопросы и касающиеся деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", - заявил глава МВД.

Аваков добавил, что еще одним вопросом является усиление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии оргпреступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире.

"Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии, вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил он.

В ходе визита планируются встречи о совместных действиях между американскими и украинскими правоохранителями в борьбе с оргпреступностью.

Как отметил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, оргпреступность действует на территории Украины под влиянием России.

"Цель - дестабилизация ситуации на территории Украины, для чего власти РФ используют "воров в законе" и  других преступников, которые едут из России в Украину", - заявил он.

Темы: АваковСШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: