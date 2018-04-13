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Російський хімік пояснив, що врятувало Скрипалів

П'ятниця, 13 квітня 2018, 13:13

Хімік Віл Мірзаянов, який називає себе одним із засновників речовини "Новичок", вважає, що застосовувати цю речовину в британському кліматі не мало сенсу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Коммерсантъ FM".

Організація з заборони хімічної зброї підтвердила, що подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли в Солсбері речовиною "Новичок", у якій практично не було домішок.

Мірзаянов прокоментував: "Якщо дуже чистий продукт, то, звісно, це зроблено в лабораторії. Це можна перегнати, додатково очищати в лабораторії. Звісно, не в будь-якій лабораторії таку речовину можна зробити, тільки у висококваліфікованому центрі, що має досвід роботи з отруйними речовинами".
 
"Недолік цієї серії "Новичків" у тому, що вони мають високу гідровразливість, тобто це нестійкі сполуки, загалом-то кажучи. Ця речовина може бути стійкою лише в умовах відсутності вологи й вологості. Речовину застосували в Англії 4 березня, де стояв туман – крапельки води в повітрі", – сказав він.

"Вони не знали фізико-хімічні властивості цієї речовини. Цю речовину можна застосувати, тільки коли повітря сухе, тільки в цих умовах. Випробовують цю речовину де? У Шиханах на полігоні, де сухе повітря. Ще в Нукусі – там взагалі дощів немає", – заявив хімік.

Він висловив свою версію, чому Скрипалі не загинули і люди навколо "не дуже постраждали":

"Вони поїхали в ресторан, за їхньої відсутності намастили ручку дверей сумішшю А-234 в желе. Річ у тім, що, коли намастили, почалася реакція гідролізу – реакція речовини з водою миттєво починається. І за цей час концентрація речовини встигла впасти, щонайменше, в кілька разів. І тому вони отримали дозу, але не летальну, тому що розрахункова концентрація впала".

"Причому вони ж поверталися, а якби ця пара не приїхала вдень, там би речовини вже було недостатньо для летального результату. Ось моя відповідь тим, хто каже, що якби це був "Новичок", то жертв було б більше, а Скрипалі б загинули", – заявив Мірзаянов.

На його думку, "цю речовину в цих умовах міг застосовувати лише ідіот, який нічого не знає про хімічні властивості "Новичка".

"Якщо його кинути в воду, за кілька годин там слідів навіть не буде, розумієте? У воді розкладається миттєво. Якщо вода підкислена, то це миттєво, кілька хвилин – і речовини немає", – сказав хімік.

"Ми працювали з цим "Новичком" у лабораторіях із дегазатором – за дегазатор був 3%-й розчин соляної кислоти. Тому, звісно, при лікуванні Скрипалів треба було, мабуть, просто підвищити кислотність – це б допомогло", – додав Мірзаянов.

Він вважає, що "Новичок" можливо виготовити в одній країні і привезти в іншу без втрати чистоти: "У закритому вигляді, якщо в нього волога не проникає, тоді можна".

"Головна біда цього "Новичка" – це волога. У присутності вологи "Новичок" не живе, він розкладається. Не відразу, звісно – олія чи желе перешкоджає", – додав хімік.

Раніше Мірзаянов заявляв, що після "Новичка" неможливо повністю одужати.

Мірзаянова у ЗМІ називають розробником "Новичка", але учасники розробки отруйних речовин російського Державного НДІ органічної хімії і технології це заперечують.

Британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новичок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів, була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів, мовляв, давно знищили запаси газу,

Олена Рощенко, УП
Теми: шпигунствоРосіяВелика Британія
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