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Акції російського "Русала" впали до історичного мінімуму

Понеділок, 16 квітня 2018, 07:31

Акції російської алюмінієвої компанії "Русал" знизилися до історичного мінімуму.

Про це пише DW.com.

До ранку понеділка, 16 квітня, папери компанії на Гонконгській біржі подешевшали більш ніж на 16 відсотків до 1,62 гонконгського долара.

Це найнижчі показники для компанії з моменту виходу на IPO в 2010 році: тоді акції компанії коштували 10,8 гонконгського долара за штуку, уточнює РБК.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

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Теми: санкціїРосія
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