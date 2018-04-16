Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Акции российского "Русала" упали до исторического минимума

Понедельник, 16 апреля 2018, 07:31

Акции российской алюминиевой компании "Русал" снизились до исторического минимума.

Об этом пишет DW.com.

К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку, уточняет РБК.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в докладе Минфина США (полный перечень)

Темы: санкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
санкции
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения – СМИ
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: