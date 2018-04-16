Акции российского "Русала" упали до исторического минимума

Акции российской алюминиевой компании "Русал" снизились до исторического минимума.

Об этом пишет DW.com.

К утру понедельника, 16 апреля, бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели более чем на 16 процентов до 1,62 гонконгского доллара.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году: тогда акции компании стоили 10,8 гонконгского доллара за штуку, уточняет РБК.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

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