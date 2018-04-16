У кемеровському ТЦ 2 роки не ремонтували протипожежну систему

Про несправності системи пожежної безпеки, встановленої в кемеровському ТРЦ "Зимова вишня", стало відомо майже 2 роки тому, але кошти на ремонт власник не виділив.



Про це повідомляє газета "Коммерсант" із посиланням на джерело, близьке до розслідування кримінальної справи про пожежу, в результаті якого загинули 64 людини.



За даними співрозмовника "Ъ", директор компанії "Системний інтегратор" Ігор Полозіненко (перебуває під арештом) уклав договір на обслуговування системи пожежної сигналізації в "Зимовій вишні" з гендиректором ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (компанія-власник центру) Юлією Богдановою в липні 2016 року.



Установкою і монтажем системи в 2013 році в ТРЦ займалося томське ТОВ "Альфа", яке до 2016 року її й обслуговувало (раніше у ЗМІ повідомлялося, що установкою системи пожежної безпеки займався "Системний інтегратор"). Зараз у довідниках Томська таке ТОВ, що займається монтажем протипожежних систем, не значиться.



За словами джерела видання, після зміни компанії, яка обслуговує протипожежну систему, було проведено перевірку, яка виявила численні недоліки, допущені ще при установці обладнання, його невідповідність нормативній документації, держстандартам і будівельним нормам.



Полозіненко нібито сповістив про це Богданову.



За підрахунками фахівців, для того, щоб повністю привести систему оповіщення та пожежогасіння у відповідний нормативам стан, тоді потрібно 7 млн ​​руб.



Однак коштів на це власник не виділив, тому подальше обслуговування, за словами співрозмовника "Ъ", звелося, по суті, до "латання дірок" там, де ламалося.



Усі виявлені неполадки фіксувалися в спеціальному журналі і усувалися, якщо судити з записів, впродовж трьох годин.



У всіх випадках власнику повідомляли. Останній запис у журналі датовано 19 березня (пожежа сталася 25 березня).



За даними джерела, в ТРЦ обладнання було російського виробництва і складалося з охоронно-пожежної сигналізації (датчики диму), системи оповіщення та управління евакуацією (звукові датчики, які сповіщають про пожежу, і візуальні, що вказують шляхи евакуації і напрямок виходів) і водяної автоматичної системи пожежогасіння .



Оскільки протипожежне обладнання спочатку монтували з порушеннями, воно не могло в критичний момент функціонувати в повній мірі. Наприклад, шляхи подачі води в систему пожежогасіння було встановлено в районі парковки, тобто фактично на вулиці, і в холодну пору року вони просто замерзали.



Також було відзначено, що щонайменше один раз під час ремонтних робіт систему пожежогасіння будівельники використовували для набору води, що заборонено.



Отримати коментарі в ТОВ "Системний інтегратор" не вдалося. За даними джерела видання у правоохоронних органах, співробітникам компанії продовжують надходити погрози.



Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін у суботу на зустрічі з родичами загиблих під час пожежі повідомив, що слідство встановило високопосадовців, які перешкоджали проведенню перевірок пожежної безпеки в ТЦ "Зимова вишня".



Він зазначив, що в 2016 році співробітники протипожежної служби намагалися перевірити комплекс, але "втрутилася одна високопоставлена особа".