В кемеровском ТЦ 2 года не ремонтировали противопожарную систему

О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", стало известно почти 2 года назад, но средства на ремонт собственник не выделил.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре, в результате которого погибли 64 человека.

По данным собеседника "Ъ", директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор на обслуживание системы пожарной сигнализации в "Зимней вишне" с гендиректором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года.

Установкой и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО "Альфа", которое до 2016 года ее и обслуживало (ранее в СМИ сообщалось, что установкой системы пожарной безопасности занимался "Системный интегратор"). Сейчас в справочниках Томска такое ООО, занимающегося монтажом противопожарных систем, не значится.

По словам источника издания, после смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, госстандартам и строительным нормам.

Полозиненко якобы известил об этом Богданову.

По подсчетам специалистов, для того, чтобы полностью привести систему оповещения и пожаротушения в соответствующее нормативам состояние, тогда требовалось 7 млн руб.

Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание, по словам собеседника "Ъ", свелось, по сути, к "латанию дыр" там, где ломалось.

Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов.

Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта (пожар произошел 25 марта).

По данным источника, в ТРЦ оборудование было российского производства и состояло из охранно-пожарной сигнализации (датчики дыма), системы оповещения и управления эвакуацией (звуковые датчики, извещающие о пожаре, и визуальные, указывающие пути эвакуации и направление выходов) и водяной автоматической системы пожаротушения.

Поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере. Например, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали.

Также было замечено, что по меньшей мере один раз во время ремонтных работ систему пожаротушения строители использовали для набора воды, что запрещено.

Получить комментарии в ООО "Системный интегратор" не удалось. По данным источника "Ъ" в правоохранительных органах, сотрудникам компании продолжают поступать угрозы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу на встрече с родственниками погибших при пожаре сообщил, что следствие установило высокопоставленных должностных лица, которые препятствовали проведению проверок пожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня".

Он отметил, что в 2016 году сотрудники противопожарной службы пытались проверить комплекс, но "вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо".