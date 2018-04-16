В анексованому Криму почали слухати справу "диверсанта Панова"

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Понеділок, 16 квітня 2018, 10:45

Так званий "Верховний суд" Криму в понеділок почав розглядати по суті справу громадянина України Євгена Панова, якого російські спецслужби звинувачують в підготовці диверсій на півострові влітку 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря суду Мар'яну Павловську.

"Перше засідання по суті у відношенні Панова призначено на 10:00 (за київським часом). За наявною у мене інформацією, воно буде проходити в закритому режимі", - сказала Павловська.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "зізнавальні свідчення".

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. КК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи).

Йому загрожує термін позбавлення волі на строк від 15 до 2о років або довічне ув'язнення.

Раніше в квітні, засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов, вийшов на свободу.

Теми: суд Крим анексія
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