В анексованому Криму почали слухати справу "диверсанта Панова"

Так званий "Верховний суд" Криму в понеділок почав розглядати по суті справу громадянина України Євгена Панова, якого російські спецслужби звинувачують в підготовці диверсій на півострові влітку 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря суду Мар'яну Павловську.

"Перше засідання по суті у відношенні Панова призначено на 10:00 (за київським часом). За наявною у мене інформацією, воно буде проходити в закритому режимі", - сказала Павловська.

За даними Крим.Реалії Панову зачитали обвинувальний висновок. Його адвокат Дмитро Дінзе, повідомив, що в доступних адвокатам і підсудному матеріалах справи виявився "секретний том".

Який вказує на те, що слідчий і начальник управління ФСБ Росії "допустили розголошення державної таємниці".

Дінзе вважає, що співробітники ФСБ повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за розголошення держтаємниці.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Панов неодноразово заявляв, що до нього застосовувалися тортури і психологічний тиск з метою отримати "зізнавальні свідчення".

Панова звинувачують за ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. КК РФ (підготовка диверсії у складі організованої групи).

Йому загрожує термін позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне ув'язнення.

Раніше в квітні, засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов, вийшов на свободу.