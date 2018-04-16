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В аннексированном Крыму начали слушать дело "диверсанта Панова"

Понедельник, 16 апреля 2018, 15:49

Так называемый "Верховный суд" Крыма в понедельник начал рассматривать по существу дело гражданина Украины Евгения Панова, которого российские  спецслужбы обвиняют в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Марьяну Павловскую.

"Первое заседание по существу в отношении Евгения Панова назначено на 10:00 (за киевским временем). По имеющейся у меня информации, оно будет проходить в закрытом режиме", - сказала Павловская.

По данным Крым.Реалии Панову зачитали обвинительное заключение. Его адвокат Дмитрий Динзе, сообщил, что в доступных адвокатам и подсудимому материалах дела оказался "секретный том".

Который указывает на то, что следователь и начальник управления ФСБ России "допустили разглашение государственной тайны".

Динзе считает, что сотрудники ФСБ  должны быть привлечены к уголовной ответственности за разглашение гостайны.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Панов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки и психологическое давление с целью получить "признательные показания".

Панова обвиняют по ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (подготовка диверсии в составе организованной группы). Ему грозит срок лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее в апреле, осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов, вышел на свободу.

Темы: судКрыманнексия
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