Нардепи з БПП просувають закони з легалізації корупційних статків – ЦПК

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти, що пропонують легалізувати корупційно отримані доходи та звільнити чиновників від відповідальності за брехливі декларації.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Законопроекти №№ 8257 і 8258 подали народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта.

Проаналізувавши законодавчі ініціативи, ЦПК дійшов висновку, що головна їхня ідея — запровадити так зване добровільне "нульове" декларування, що дозволить подати таємну декларацію про нелегально отримані доходи чи майно та звільнитися від відповідальності. Це пропонується у першому законопроекті, у другому — відповідні зміни до Податкового кодексу із визначенням ставок податку.

"Прикриваючись метою повернення до України виведених активів, депутати насправді хочуть легалізувати у тому числі корупційні статки та убезпечити себе від кримінальної відповідальності", - пояснює адвокат, член правління центру Олена Щербан.

За її словами, хоча в одній частині проекту вказано, що він не поширюється на корупційні активи, але насправді детальний аналіз тексту свідчить про те, що цим перш за все скористаються всі топ-посадовці, "які роками розграбовували країну".

У ЦПК вважають, що в разі ухвалення цих законопроектів Національному антикорупційному бюро доведеться закрити всі кримінальні провадження щодо незаконного збагачення топ-чиновників, які вони зараз ведуть.

Центр наводить приклад: так, якщо голова Держаудитслужба Лідія Гаврилова, яку підозрюють у незаконному збагаченні, задекларує таким чином квартиру і машину та сплатить податок з них — вона зможе скористатися цим у суді, аби отримати виправдовувальний вирок. Те ж саме стосується і військового прокурора АТО Костянтина Кулика, "який без наявності на це доходів зміг придбати елітну нерухомість та авто".

Повідомляється, що згідно з законопроектами, усі бажаючі зможуть подати таку добровільну декларацію протягом року і після цього впродовж 30 днів сплатити податок — 2,5% від вартості об’єкту.

При цьому, зазначає ЦПК, особлива процедура визначена для декларування грошей. Декларанти зможуть перераховувати кошти на рахунки в українських банках і сплачувати за них 2,5% податку або ж переказати гроші з іноземних банків на спецрахунки в Україні та нічого не сплачувати.

Крім того, таким декларантам пропонується також повертати повну вартість вкладень Фондом гарантування вкладів, тоді як зараз відшкодування вкладів громадянам здійснюється в граничному розмірі, встановленому на день виведення банку з ринку.

"Таким декларантам хочуть гарантувати, що все задеклароване буде визнаватися як набуте без порушення законодавства, за умови сплати податку. Окремо передбачається звільнити декларантів від обов’язку щодо надання інформації про джерела походження майна та грошей, вказаних у добровільній декларації", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначають у центрі, держоргани повинні будуть зберігати таємницю щодо інформації, вказаної в декларації. Зазначені у цій таємній декларації дані, як і вона сама, не зможуть бути доказом чи джерелом для встановлення обставин вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення.

Також, за даними антикорупціонерів, законопроект передбачає видачу державного сертифікату конфіденційності, в якому зазначається, що суб’єкту декларування надаються всі згадані гарантії.

У ЦПК нагадують, що відповідно до діючого законодавства, усе майно, набуте чиновником після квітня 2015 року і не підтверджене офіційним доходом, має бути предметом незаконного збагачення, а новий законопроект це унеможливить, адже пропонується виключати з-під добровільного декларування ті об’єкти, за якими буде судове рішення про набуття, створення чи отримання внаслідок корупційного правопорушення.

"Тобто треба доказ того, що майно придбано з відкату чи хабара або саме ці кошти розкрадені шляхом зловживання службовим становищем. Якщо немає зафіксованого факту передачі хабара, за який було придбано, скажімо, розкішний маєток під Києвом, то ця нерухомість вважатиметься законною", - пояснюють у центрі.

Те ж саме, додають там, стосується "брехні в декларації", що є злочином. "Усі чиновники зможуть подати ще одну добровільну таємну декларацію, яку не можна буде використати у якості доказу, проте можна буде успішно використати, аби не пояснювати ні НАЗК, ні НАБУ джерела своїх статків", - наголошує Центр протидії корупції.