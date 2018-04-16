Нардепы из БПП продвигают законы по легализации коррупционных денег – ЦПК

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, предлагающих легализовать коррупционно полученные доходы и освободить чиновников от ответственности за лживые декларации.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Законопроекты №№ 8257 и 8258 подали народные депутаты от Блока Петра Порошенко Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.

Проанализировав законодательные инициативы, ЦПК пришел к выводу, что главная их идея - ввести так называемое добровольное "нулевое" декларирование, что позволит подать тайную декларацию о нелегально полученных дохода или имуществе и освободиться от ответственности. Это предлагается в первом законопроекте, во втором - соответствующие изменения в Налоговый кодекс с определением ставок налога.

"Прикрываясь целью возвращения в Украину выведенных активов, депутаты на самом деле хотят легализовать в том числе коррупционные доходы и обезопасить себя от уголовной ответственности", - объясняет адвокат, член правления центра Елена Щербань.

По ее словам, хотя в одной части проекта указано, что он не распространяется на коррупционные активы, но на самом деле подробный анализ текста свидетельствует о том, что этим, прежде всего, воспользуются все топ-чиновники, "которые годами грабили страну".

В ЦПК считают, что в случае принятия этих законопроектов Национальному антикоррупционному бюро придется закрыть все уголовные производства относительно незаконного обогащения топ-чиновников, которые они сейчас ведут.

Центр приводит пример: так, если председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, которую подозревают в незаконном обогащении, задекларирует таким образом квартиру и машину и уплатит налог с них - она сможет воспользоваться этим в суде, чтобы получить оправдательный приговор. То же самое касается и военного прокурора АТО Константина Кулика, "который без наличия на то доходов смог приобрести элитную недвижимость и авто".

Сообщается, что согласно законопроектам, все желающие смогут подать такую ​​добровольную декларацию в течение года и после этого в течение 30 дней уплатить налог - 2,5% от стоимости объекта.

При этом, отмечает ЦПК, особая процедура определена для декларирования денег. Декларанты смогут перечислять средства на счета в украинских банках и уплатить за них 2,5% налога или перевести деньги из иностранных банков на спецсчета в Украине и ничего не заплатить.

Кроме того, таким декларантам предлагается возвращать полную стоимость вложений Фондом гарантирования вкладов, тогда как сейчас возмещение вкладов гражданам осуществляется в предельном размере, установленном на день вывода банка с рынка.

"Таким декларантам хотят гарантировать, что все задекларированное будет признаваться как приобретенное без нарушения законодательства, при условии уплаты налога. Отдельно предполагается освободить декларантов от обязанности по предоставлению информации об источниках происхождения имущества и денег, указанных в добровольной декларации", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в центре, госорганы должны будут хранить тайну относительно информации, указанной в декларации. Указанные в этой тайной декларации данные, как и она сама, не смогут быть доказательством или источником для установления обстоятельств совершения любого административного или уголовного правонарушения.

Также, по данным антикоррупционеров, законопроект предусматривает выдачу государственного сертификата конфиденциальности, в котором отмечается, что субъекту декларирования предоставляются все упомянутые гарантии.

В ЦПК напоминают, что согласно действующему законодательству, все имущество, приобретенное чиновником после апреля 2015 года и не подтвержденное официальным доходом, должно быть предметом незаконного обогащения, а новый законопроект это сделает невозможным, ведь предлагается исключать из добровольного декларирования те объекты, по которым будет судебное решение о приобретении, создании или получении в результате коррупционного правонарушения.

"То есть надо доказательство того, что имущество приобретено с отката или взятки или же эти средства разворованы путем злоупотребления служебным положением. Если нет зафиксированного факта передачи взятки, за которую был приобретен, скажем, роскошный особняк под Киевом, то эта недвижимость будет считаться законной", - объясняют в центре.

То же самое, добавляют там, касается "лжи в декларации", что является преступлением. "Все чиновники смогут подать еще одну добровольную тайную декларацию, которую нельзя будет использовать в качестве доказательства, зато можно будет успешно использовать, чтобы не объяснять ни НАПК, ни НАБУ источники своих доходов", - отмечает Центр противодействия коррупции.