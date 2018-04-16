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ГПУ готує матеріали, які допоможуть Інтерполу впізнати Саркісяна

Понеділок, 16 квітня 2018, 13:32

Генеральна прокуратура готує документи для екстрадиції громадянина з документами на ім’я Армена Саркісяна та додаткові матеріали, які допоможуть його ідентифікувати.

Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко журналістам у Києві 16 квітня, відповідаючи на запитання, чи дійсно це Саркісян, якому інкримінують організацію дій так званих "тітушок".

За словами очільника ГПУ, "все йде як того вимагають процедури".

"Саркісян оголошений у міжнародний розшук. Наші колеги, згідно міжнародних угод, повідомили, що він затриманий на території Франції. В коло моїх обов'язків не входить перевіряти, чи він дійсно там є. Є особа, в якої був паспорт з іменем, прізвищем, датою і роком народження, які співпадають з розшукуваним.  Візуально також частково співпадає", – пояснює Луценко.

"Тому наше завдання зараз підготувати всі матеріали для екстрадиції. Задача французьких колег – ідентифікувати цю особу, в тому числі через надані нами додаткові ідентифікуючі ознаки: фотографії, відео тощо, що зможе допомогти колегам у більш точному встановленні, який це Саркісян".

Луценко зазначив, що це прізвище "досить поширене".

"Нічого такого в цьому немає… Але те, що є не тільки прізвище, а й дата народження, які співпадають, дозволяє нам сподіватися, що це саме той Саркісян, якого ми дуже чекаємо на території України", – наголосив генпрокурор.

Він зазначив, що ГПУ буде наполягати на якомога швидшій процедурі екстрадиції.

За словами Луценка, "зараз сам Саркісян, який був затриманий на території Франції, знаходиться під наглядом місцевої поліції".

12 квітня з'явилася інформація, що у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції Гідності.

У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документи для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.

Водночас 13 квітня видання LB.ua повідомило, що на них вийшов сам Саркісян, і запевнив, що інформація про затримання є помилкою, а сам він перебуває у Росії.

Читайте також "Начальник тітушок". Що відомо про затриманого у Франції Армена "Горлівського" Саркісяна

Валентина Романенко, УП
Теми: криміналЄвромайданІнтерполГенпрокуратура
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